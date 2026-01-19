La Fondation Etrillard lance un prix «Nature dans la ville»

La Fondation Etrillard annonce la création d'un nouveau prix pour favoriser la nature en milieu urbain, en Suisse et en France. Intitulée "Nature dans la ville", cette distinction est dotée de 30'000 francs. L'appel aux candidatures est ouvert et court jusqu'au 10 avril.

(Keystone-ATS) La fondation basée à Genève veut récompenser les aménagements qui améliorent la qualité de vie des habitants et favorisent la biodiversité. Les projets présentés devront être accessibles au grand public et être administrés de manière «désintéressée», selon le communiqué. Les travaux d’aménagement doivent déjà être engagés ou débuter dans les deux années suivant l’attribution du prix.

Les entités tant publiques que privées peuvent participer. Le projet lauréat sera désigné par un jury franco-suisse composé de spécialistes de l’urbanisme et de l’environnement.

Face aux enjeux de densification urbaine et aux vagues de chaleur de plus en plus intenses, la Fondation explique à Keystone-ATS que sa priorité est de réintégrer des espaces naturels en ville. Elle rappelle que 74% de la population suisse habite en agglomération et que l’accès à la nature constitue un enjeu majeur de santé publique. Or, elle est «souvent peu visible et difficilement accessible», selon son communiqué.

La Fondation Etrillard constate encore que «le manque de prix dédiés au développement d’espaces verts dans les milieux fortement urbanisés». Ce nouveau dispositif s’ajoute à d’autres récompenses locales et cantonales déjà existantes.