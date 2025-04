La passion des fans LGBTQ+ pour l’Eurovision a sauvé le concours

Le Concours Eurovision (ESC) bouscule les normes et sa venue à Bâle, à la mi-mai, galvanise ses fans LGBTQ+ en Suisse alémanique surtout. Fascinée par son mélange de glamour, de kitsch et de défense des minorités, la communauté a redonné un second souffle à l'ESC.

(Keystone-ATS) Pour beaucoup d’homo- et de bisexuels, de personnes trans ou non binaires, l’Eurovision est davantage qu’un simple divertissement: « elle rend visibles leurs réalités de vie et les fait entrer dans les foyers les plus conservateurs », explique à Keystone-ATS Roman Heggli, secrétaire général de Pink Cross. Le concours « crée un espace pour l’esthétique queer, utilise délibérément l’exagération et l’ironie, tout en offrant une tribune aux messages qui remettent en question les normes sociétales », souligne-t-il.

De la chanteuse transgenre israélienne Dana International en 1998 à l’artiste non binaire suisse Nemo l’an dernier, en passant par la Serbe Marija Serifovic (2007), le St-Gallois Michael von der Heide (2010), la drag queen autrichienne Conchita Wurst (en 2014), le Néerlandais Duncan Laurence (2019) ou le Britannique Olly Alexander (2024), la liste des participants et des vainqueurs « queer » (à l’identité sexuelle ou de genre minoritaire) est longue depuis la fin des années 1990.

Ces artistes ont lancé notamment le débat sur les droits des personnes trans et la non-binarité en Europe et ont marqué l’évolution sociétale de leur empreinte, observe Roman Heggli.

Le déclic en 1998 avec Dana International

La victoire de Dana International a servi de déclencheur. Elle constitue aussi le souvenir le plus marquant de Thomas, un Genevois d’origine alsacienne, grand fan du Concours Eurovision. Il a assisté au show en 2011 à Düsseldorf (D) puis en 2012 à Bakou. Le jeune quinquagénaire regardait déjà l’émission à la télévision en famille au début des années 1980.

Pour Thomas, l’engouement de la communauté pour l’ESC est évident: « Il y a toujours eu des artistes LGBT ou appréciés des gays à l’Eurovision et le public gay est un public fidèle. » Même en Azerbaïdjan, un pays peu réputé pour son soutien à la cause homosexuelle, les fans gays n’ont ressenti aucune hostilité, témoigne-t-il.

« Comme à Mykonos »

Une autre raison de cet enthousiasme est l’absence d’animosité entre les fans et le contact facile qu’ils entretiennent. « Sur place, les applications de rencontres ‘chauffent’, parfois même au contact de certains artistes! », rigole Thomas.

Se rendre dans une ville hôte de l’Eurovision ressemble un peu à des vacances à Mykonos ou à Sitges, confirme le Zurichois David. « La densité de gays y est si évidente qu’il est impossible d’y échapper, surtout dans l’arène et dans les clubs. »

David a assisté au concours à Vienne en 2015, à Lisbonne en 2018 et à Turin en 2022. Il a même fait partie, à deux reprises, du jury international de fans qui évalue la sélection autrichienne et il sera de la partie à Bâle, évidemment. Depuis ses premiers souvenirs, en 1997, la passion de ce jeune quadra grandit sans cesse.

La communauté gay a « sauvé » l’ESC

Pour le commentateur du show pour la RTS, Jean-Marc Richard, la communauté gay a « sauvé » l’Eurovision au tournant du siècle à travers son enthousiasme, alors que le concours était menacé de disparition. Elle s’y est sentie intégrée et y célèbre, depuis, la diversité qu’elle lui a elle-même insufflée.

L’Eurovision est-elle donc devenue un phénomène queer boudé par les hétéros? David émet une nuance: « Je constate beaucoup d’intérêt pour l’ESC dans mon environnement professionnel et familial, mais aussi un fossé entre hommes et femmes hétérosexuels. Ces dernières s’y intéressent bien plus qu’eux. »

Roman Heggli, de Pink Cross, explique: « Beaucoup de gays suivent l’ESC avec passion et organisent des fêtes privées à cette occasion. Les hétéros regardent le concours en passant ou avec une distance ironique. »

La passion n’échappe pas au Röstigraben

En choisissant Bâle comme ville hôte de l’édition 2025, la SSR a mis le doigt sur un fossé peut-être bien plus grand que celui de l’orientation sexuelle: le Röstigraben. Elle avait alors invoqué notamment que l’enthousiasme était plus évident Outre-Sarine.

Le Genevois Thomas, qui a vécu à Bâle dans le passé, confirme: « Nous faisions alors une fête chaque année, chez l’un ou chez l’autre. Côté romand, il n’y a que peu de monde qui est motivé pour en faire une soirée festive! » Certains amis genevois de Thomas, au sein de la communauté, n’ont aucune idée des participants ou de l’artiste vainqueur l’an dernier.

Selon lui, l’Eurovision a encore une image ringarde dans la francophonie. Pour Thomas, cette connotation est due au fait que, depuis les années 1980, la France envoie peu de candidats de qualité.

Jean-Marc Richard explique le relatif désintérêt romand par le fait que la Suisse désigne plutôt rarement des candidats francophones. « On s’est souvent senti moins concerné et on est resté sur une vieille image ringarde de l’Eurovision », analyse-t-il. De plus, les Alémaniques sont plus anglophiles, davantage bercés par la pop commerciale. Or, la grande majorité des chansons de l’ESC sont interprétées en anglais.