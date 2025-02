La Suisse débloque trois millions de francs pour l’aide humanitaire en RDC

La Confédération débloque trois millions de francs supplémentaires pour l'aide humanitaire en République démocratique du Congo (RDC). L'enveloppe est destinée au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et à d'autres partenaires oeuvrant sur le terrain.

(Keystone-ATS) Depuis le mois dernier, le conflit a déjà fait plusieurs centaines de morts et plus de 3000 blessés, a indiqué vendredi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) dans un communiqué. Et de déplorer une situation encore aggravée: 500’000 personnes sont venues s’ajouter aux 700’000 déplacés déjà présents à Goma et dans ses environs. Au total, 6,7 millions de personnes ont dû quitter leur foyer dans le pays.

Plus de 70% des établissements de santé du Nord-Kivu ne sont plus fonctionnels ou sont gravement impactés. Les hôpitaux encore opérationnels sont fortement surchargés et confrontés à une pénurie critique de fournitures médicales. Par ailleurs, vu le nombre de personnes déplacées et les conditions d’hygiène précaires, le risque de propagation de la mpox, du choléra et de la rougeole est élevé.

La Suisse a décidé d’agir face à la gravité de cette situation. Sur les trois millions débloqués, deux millions sont issus des moyens réservés pour l’aide d’urgence, précise le DFAE. Les domaines d’action visés sont la santé, la protection de la population civile et l’aide d’urgence aux personnes déplacées.

La Suisse envisage en outre de mettre deux expertes du Corps suisse d’aide humanitaire à la disposition de l’Organisation mondiale de la santé. Il s’agit d’aider celle-ci à mettre en place un centre de coordination pour la médecine d’urgence.

Poursuite des projets suisses

Ce soutien supplémentaire fait suite à l’attaque de Goma par le groupe M23, soutenu par le Rwanda. La Suisse condamne fermement cette attaque, qui a considérablement détérioré la situation humanitaire au Nord-Kivu, de même que l’offensive en cours au Sud-Kivu, rappelle le DFAE, qui dit suivre de près la situation.

Et de préciser que le bureau de la Direction du développement et de la coopération (DDC) à Bukavu est opérationnel. Le programme régional actuel pour la région des Grands Lacs reste pertinent, se concentrant entre autres sur la prévention des conflits.

Les projets se poursuivent dans la mesure du possible au Sud-Kivu et au Nord-Kivu. La Suisse mène des activités de coopération internationale en RDC depuis les années 1990.