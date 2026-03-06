Le Conseil fédéral réduit à 30 la flotte de F-35

Keystone-SDA

Le Conseil fédéral n'achètera que 30 F-35 contre les 36 initialement prévus. Il demande au Parlement un crédit supplémentaire de 394 millions de francs afin d'utiliser totalement le volume de financement maximal autorisé.

1 minute

(Keystone-ATS) Avec ce crédit additionnel, la Suisse doit pouvoir acheter 30 avions de combat F-35. Pour acquérir les six avions supplémentaires, un crédit de 1,1 milliard de francs serait nécessaire. Le gouvernement y renonce pour des motifs financiers, indique-t-il vendredi dans un communiqué.

Le peuple suisse a accepté en septembre 2020 un crédit de 6,035 milliards (TVA incluse), sur la base de l’indice national des prix à la consommation de janvier 2018. Indexé, le volume de financement maximal est de 6,429 milliards. Le crédit demandé par le Conseil fédéral comble la différence.