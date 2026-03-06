Le fribourgeois Comet entrevoit une lueur au bout du tunnel en 2026

Keystone-SDA

Le spécialiste fribourgeois des rayons-X et radiofréquences Comet affiche au sortir de 2025 une modeste progression de ses ventes, assortie toutefois d'une nette contraction de sa rentabilité. La direction entrevoit une amorce de redressement dès l'entame de l'exercice en cours.

2 minutes

(Keystone-ATS) Dans l’immédiat, les actionnaires verront leur rémunération divisée par trois à 50 centimes par titre. Le chiffre d’affaires s’est accru l’an dernier de 2,6%, ou 7,3% hors effets de change, à 457 millions de francs, a fait savoir vendredi l’entreprise établie à Flamatt, en Singine.

La marge brute d’exploitation hors charges d’intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) s’est émaciée de près de trois points de pourcentage, à 10,1%, faisant choir le résultat afférent d’un bon cinquième à 46,3 millions de francs, précise le communiqué.

Le bénéfice net a été divisé par près de trois à 12,2 millions. La performance se révèle moins fructueuse encore que redouté par les analystes consultés par awp, qui tablaient en moyenne sur un chiffre d’affaires de 432,5 millions, un Ebitda de 48,4 millions et un bénéfice net de 20,1 millions.

Le dividende était attendu pour sa part autour de 1,20 franc par titre. Percevant une reprise dans le secteur des semi-conducteurs, la direction fait montre de confiance pour l’exercice en cours, anticipant une accélération sensible des ventes et un net rebond de la rentabilité.

La marge Ebitda restera toutefois bridée à hauteur d’environ trois points de pourcentage par les dépenses de mise en service du nouveau site de Penang, en Malaisie, ainsi que par les frais de restructuration.

De robustes entrées de commandes sont attendues dès le trimestre en cours, qui combinées avec un modeste rétablissement des ventes doivent porter le ratio de commandes sur facturation confortablement au-dessus de 1.