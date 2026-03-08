Le pape prie pour que «le fracas des bombes cesse» au Moyen-Orient

Keystone-SDA

Le pape Léon XIV a prié pour que "le fracas des bombes cesse" au Moyen-Orient et que "s'ouvre un espace de dialogue", devant les fidèles réunis place Saint-Pierre à Rome au neuvième jour des frappes israélo-américaines contre l'Iran.

(Keystone-ATS) «Nous élevons notre humble prière au Seigneur pour que cesse le fracas des bombes, que les armes se taisent et qu’un espace de dialogue s’ouvre dans lequel les peuples puissent faire entendre leurs voix», a déclaré le souverain pontife à la fin de la prière de l’Angelus.

Les nouvelles en provenance de la région «continuent de susciter une profonde consternation», a déclaré le pape, né aux États-Unis, à la fin de la prière de l’Angelus.

«Aux épisodes de violence et de dévastation, et au climat généralisé de haine et de peur, s’ajoute la crainte que le conflit ne s’étende, et que d’autres pays de la région, dont notre cher Liban, ne replongent à nouveau dans l’instabilité», a-t-il dit.

Dimanche, les habitants de Téhéran se sont réveillés sous une chape de fumée noire se dégageant de plusieurs dépôts pétroliers en feu après avoir été visés par des frappes israélo-américaines.

Alors que l’Iran se prépare à révéler le nom de son nouveau guide suprême, le président américain Donald Trump a refusé d’exclure l’envoi de troupes terrestres américaines en Iran.

Les représailles iraniennes par missiles et drones ont visé de nombreux pays du Golfe et, plus largement, d’autres régions du Moyen-Orient.