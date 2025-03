Le Parlement avalise un soutien à la presse régionale

Keystone-SDA

Trois ans après le rejet par le peuple du train de mesures en faveur des médias, la presse régionale peut souffler. Le Parlement a avalisé mardi une aide financière supplémentaire de 35 millions de francs.

(Keystone-ATS) Les députés ont rejoint les sénateurs sur les derniers points de désaccord de ce projet, issu d’une initiative parlementaire de Christine Bulliard-Marbach (Centre/FR).

La presse régionale et locale recevra 40 millions de francs par année, soit 10 millions de plus qu’actuellement. Le National voulait initialement porter ce montant à 45 millions, ce que les sénateurs ont refusé.

Ces derniers ont aussi revu à la baisse les contributions annuelles pour la distribution matinale, nouvellement proposées dans le cadre du projet, de 30 à 25 millions de francs. Les députés se sont rangés derrière ce montant. Le PLR et l’UDC ont plaidé pour une enveloppe de 15 millions. Quinze millions, ce sont déjà quinze millions de plus qu’actuellement, a fait valoir Peter Schilliger (PLR/LU), en vain. Sa proposition a été rejetée par 109 voix contre 85.

Presse associative préservée

Le sort de l’aide à la presse associative a été âprement discuté. Alors que les députés voulaient initialement supprimer cette manne annuelle de 20 millions, les sénateurs ont insisté pour la maintenir.

Il est de la responsabilité des associations de produire leur presse sans subventions publiques, a fait valoir Lorenzo Quadri (Lega/TI) pour la commission. Sans contester l’importance de la presse associative, Damien Cottier (PLR/NE) a rappelé que la politique, c’est faire des choix et maintenir un tel soutien créerait un déséquilibre financier.

Le Centre et la gauche ont au contraire plaidé pour maintenir le soutien à la presse associative, soulignant l’importance du tissu associatif pour la démocratie. Ce soutien est aussi important du point de vue linguistique, car il permet d’atténuer les coûts de production plus élevés au Tessin et en Suisse romande, où les tirages sont plus faibles, a souligné Martin Candinas (Centre/GR). Il a été entendu par 97 voix contre 93 et 7 abstentions.

Ce soutien additionnel à la presse régionale et locale est limité à sept ans.