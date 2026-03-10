Le Parlement s’accorde sur le soutien aux victimes de Crans-Montana

Keystone-SDA

Le Parlement s'est accordé mardi sur la contribution de solidarité de 50'000 francs pour les victimes de l'incendie de Crans-Montana et leurs proches. Le Conseil des Etats s'est rallié au National sur les derniers points, notamment sur le cercle des ayants droit.

(Keystone-ATS) Le Conseil fédéral prévoyait que la contribution de solidarité soit versée aux bénéficiaires de l’aide financière d’urgence du canton du Valais, soit toutes les personnes décédées et toutes les victimes hospitalisées. Le National avait élargi le cercle des ayants droit, de sorte à accepter aussi des cas de rigueur.

Le gouvernement a pris comme critère la nécessité d’un traitement stationnaire, soit au moins une nuit passée à l’hôpital, avait-il été expliqué. Or certaines personnes gravement blessées sont rentrées chez elles en raison de la «situation cacophonique» à ce moment-là dans les hôpitaux. Elles doivent pourtant aussi recevoir la contribution.

Les Chambres sont tombées d’accord sur ce point principal et sur deux autres points de détail. Elles doivent encore se prononcer sur l’urgence de la loi. Le gouvernement l’avait limitée à fin 2029. Le Parlement a prolongé le délai jusqu’à fin 2040.

Ce printemps déjà

La contribution de solidarité pourrait être versée ce printemps déjà. L’incendie survenu dans la nuit du Nouvel An dans un bar de Crans-Montana a fait 41 morts et 115 blessés.

Le gouvernement sollicitait un peu plus de 35 millions de francs. Les 7,8 millions destinés à la contribution de solidarité pour les 156 familles touchées ainsi que les 8,5 millions pour soutenir les cantons dans le financement de l’aide aux victimes ont été validés.

Les deux Conseils ont toutefois temporisé sur les 20 millions servant à financer et organiser une table ronde avec les personnes concernées pour convenir d’accords à l’amiable. Ils soutiennent cette table ronde sur le principe, mais souhaitent avoir plus de temps pour examiner ce volet. Le conseiller fédéral Beat Jans ne s’est pas opposé à ce report.

Droit de recours

Le Parlement a aussi décidé d’accorder à la Confédération un droit de recours contre les responsables des dommages et les tiers dont la responsabilité est également engagée. Le gouvernement pourrait ainsi voir ses frais remboursés.

Une enquête est actuellement en cours. Les gérants de l’établissement, Jacques et Jessica Moretti, ainsi que le président de la commune de Crans-Montana, Nicolas Féraud, comptent parmi les inculpés.