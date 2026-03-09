Les petits lacs bernois restent trop riches en nutriments

Keystone-SDA

La plupart des petits lacs bernois sont surchargés en nutriments. Ce phénomène entraîne une production accrue d’algues, dont la décomposition bactérienne provoque souvent un déficit d’oxygène affectant l’écosystème et les organismes.

1 minute

(Keystone-ATS) Ce constat est tiré de l’analyse écologique 2023 dévoilée lundi par le canton de Berne. Les résultats qui portent sur un échantillon de dix lacs montrent la présence de pesticides, de produits chimiques ménagers et de polluants synthétiques, les PFAS.

Il est possible que ces produits aient des effets néfastes sur les organismes aquatiques dans certains lacs. Les effets du changement climatique, comme l’augmentation des températures et de fortes précipitations, vont probablement aggraver cette situation.

Le canton de Berne, qui mène régulièrement de telles analyses depuis plus de 30 ans, compte plus de 100 petits lacs. Ils constituent des espaces vitaux importants pour les plantes et les animaux et offrent à la population des zones de détente, de baignade et de pêche.