Les tensions autour du Groenland grippent la Bourse suisse

Les actions européennes ont chuté lundi, les investisseurs ayant été ébranlés par la menace de Trump d'imposer des droits de douane au Groenland. Keystone-SDA

La Bourse suisse a ouvert en baisse lundi, à l'instar des autres places européennes, les investisseurs digérant l'escalade des tensions autour du Groenland et la menace de nouveaux droits de douane US. Dans ce contexte survolté, les valeurs refuges avaient la cote.

(Keystone-ATS) Le président américain Donald Trump a accusé samedi huit pays européens alliés de jouer à «un jeu très dangereux» au Groenland et les a menacés de nouveaux droits de douane, alors que le locataire de la Maison-Blanche veut s’emparer de l’immense territoire autonome danois.

Réagissant à ces propos, le président français Emmanuel Macron entend demander à Bruxelles l’activation de l’instrument anti-coercition de l’UE en cas de nouveaux droits de douane américains, cet outil permettant en particulier de limiter les importations provenant d’un pays et de bloquer certains investissements.

«Le marché commence à intégrer un nouveau paramètre: les droits de douane ne sont plus seulement un outil économique, mais une arme diplomatique directe», a jugé John Plassard, responsable de la stratégie d’investissement de Cité Gestion.

Pour Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote, «les fondamentaux d’un important mouvement baissier sont en train d’être mis en place».

Dans ce contexte de tensions, et alors que s’ouvre ce lundi le Forum économique mondial (WEF) à Davos auquel participera M. Trump, les valeurs refuges étaient recherchées. L’or et l’argent ont ainsi atteint de nouveaux sommets et le franc s’est renforcé face au dollar.

Richemont en souffrance

A la Bourse suisse vers 09h05, l’indice vedette SMI baissait de 0,88% à 13’294,70 points, après avoir fini vendredi en retrait de 0,47%. Le SLI abandonnait 1,10% à 2149,78 points et le SPI perdait 0,91% à 18’359,92 points.

La quasi-totalité des valeurs vedettes a démarré dans le rouge, hormis Swisscom (+0,4%), Novartis (+0,2%) et Givaudan (+0,03%).

Les plus fortes baisses étaient enregistrées par Julius Bär (-3,6%), Richemont (-3,0%) et VAT Group (-3,0%). Le géant du luxe est particulièrement exposé aux Etats-Unis.