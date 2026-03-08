Les Verts devant Merz dans le Bade-Wurtemberg

Keystone-SDA

Les Verts allemands semblaient s'acheminer dimanche, dans le Land du Bade-Wurtemberg, vers une victoire face aux conservateurs de la CDU du chancelier Friedrich Merz, dans un scrutin test pour le dirigeant allemand, selon les sondages de sortie des urnes.

5 minutes

(Keystone-ATS) Un an après une victoire étriquée aux législatives fédérales et au début d’une année électorale chargée, la CDU espérait l’emporter dans cette région, riche mais dont l’industrie est en crise, qui est gouvernée par les Verts dans une rare coalition avec le parti du chancelier.

Plus de 31% des votants ont donné leur voix aux Verts, emmenés par Cem Ozdemir, un Allemand d’origine turque et figure centriste des Verts, selon les sondages de sorties des urnes commandés par les médias publics ARD et ZDF, qui attribuent autour de 30% des suffrages à la CDU.

Ces deux sondages placent tous deux le parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne (AfD) en troisième position avec environ 18% des voix, le double de son résultat des élections de 2021.

S’il était confirmé, ce revers dans le Bade-Wurtemberg serait un mauvais signal pour Friedrich Merz, avant des scrutins prévus dans plusieurs Länder en 2026, alors que son parti tente, avec une politique migratoire ferme, de reconquérir des électeurs partis à l’AfD sans pour autant faire fuir ses centristes.

Le chancelier était venu vendredi à un meeting de campagne pour soutenir le candidat CDU local. Il y avait défendu son action pour «réduire le nombre de migrants entrant illégalement en Allemagne».

«Les chrétiens-démocrates allemands ont-ils encore la force de remporter des élections?», s’était-il interrogé devant des sympathisants, évoquant une élection de portée nationale et européenne.

Bastion de l’automobile

Le 22 mars, son parti espère aussi vaincre les sociaux-démocrates dans un autre Land de l’Ouest, en Rhénanie-Palatinat.

La CDU devra ensuite aborder d’autres scrutins en septembre, en ex-Allemagne de l’Est, où l’AfD caracole en tête des sondages.

Le Bade-Wurtemberg abrite certains des plus grands noms de l’automobile allemande: Mercedes et Porsche.

A leur arrivée à Stuttgart, les voyageurs ne peuvent pas rater l’étoile de Mercedes surplombant la gare, emblème d’une région où l’automobile emploie près d’un demi-million de personnes.

Mais ce secteur stratégique est en crise depuis plus de deux ans, enchaînant les plans sociaux, sur fond de prix de l’énergie en hausse, de retard technologique et de concurrence chinoise.

Interrogé par l’AFP, Hans Christian, un homme d’affaires de 44 ans, a estimé que Cem Ozdemir projetait une image pragmatique à même de plaire aux électeurs du Bade-Wurtemberg.

«Les gens pensent que dans une période comme celle-ci, il est important que le ministre-président (Premier ministre régional, ndlr) soit expérimenté», a-t-il déclaré. «Cela a donné un coup de pouce aux Verts, car M. Ozdemir a tout simplement plus d’expérience de la vie», a-t-il estimé.

Le sauvetage de l’industrie est pourtant au centre du discours de M. Merz qui a notamment fait pression pour que la Commission européenne renonce en décembre à l’objectif du tout-électrique pour les voitures neuves en 2035.

Cem Özdemir a aussi plaidé pour plus de souplesse s’agissant de l’abandon des moteurs à combustion.

L’AfD à Washington

Né dans une petite ville de la région, le candidat vert de 60 ans est une célébrité en Allemagne.

Il fut en 1994 l’un des deux premiers députés allemands d’origine turque, a codirigé les Verts et a été ministre de l’Agriculture.

En cas de victoire dimanche, il succéderait à son collègue écologiste centriste Winfried Kretschmann, aux commandes du Land depuis 15 ans.

M. Özdemir a pris soin de se distancer de l’aile gauche des Verts, jugeant les idées de son parti «pas forcément toujours justes».

Face à lui, Manuel Hagel, 37 ans, chef régional des conservateurs, a longtemps été en tête des sondages.

Fin février, sa campagne a été perturbée par la rediffusion de propos déplacés au sujet d’adolescentes après une visite scolaire en 2018. Il s’est depuis excusé.

Du côté de l’AfD, le député Markus Frohnmaier est une figure nationale aux liens avec la Russie et le mouvement MAGA aux Etats-Unis.

Il s’est affiché jeudi à Washington avec des partisans de Donald Trump, deux jours après la visite du chancelier Merz à la Maison Blanche.

Réagissant sur X à un sondage lui donnant 20%, il a salué «un score sensationnel» qui serait «le meilleur résultat» de l’AfD lors d’une élection régionale en Allemagne de l’Ouest. De bon augure avant les scrutins à l’Est en septembre.