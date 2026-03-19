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Lettre des producteurs de lait du Jura bernois aux distributeurs

Keystone-SDA

Confrontée à la crise du lait, la Chambre d’agriculture du Jura bernois (CAJB) a adressé un courrier aux grandes chaînes de distribution alimentaire en Suisse. Elle espère avec cette démarche les sensibiliser à la nécessité d’un engagement en faveur de la production indigène.

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(Keystone-ATS) La décision de lancer un appel à un engagement responsable de la distribution a été prise à l’unanimité lors de l’assemblée générale du 13 mars, a indiqué jeudi la CAJB. Il s’agit de rappeler le rôle central de la distribution dans la valorisation du lait suisse.

«La situation est aujourd’hui extrêmement préoccupante pour de nombreux producteurs de lait de centrale, et les nerfs sont à fleur de peau, en particulier dans notre région», écrit la CAJB dans sa missive. Elle juge aussi incompréhensible que le lait produit en Suisse ne trouve pas toujours preneur.

Elle demande aux grandes chaînes de distribution alimentaire une mise en avant renforcée des produits indigènes en rayon, une politique de prix cohérente avec les réalités de la production et une attention portée à l’équilibre entre produits importés et production nationale.

La CAJB demande donc une série de mesures aux grands distributeurs ainsi qu’aux responsables politiques tout en soulignant qu’elle ne souhaite pas entrer dans une logique d’affrontement. Pour elle, le problème n’est pas tant la quantité de lait produite en Suisse que les importations qui augmentent la pression sur le marché.

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