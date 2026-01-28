La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Lonza relève son dividende après un solide exercice 2025

Keystone-SDA

Le fournisseur de l'industrie pharmaceutique Lonza a enregistré un solide bénéfice net en 2025, de 909 millions de francs, après 602 millions en 2024. Les actionnaires se verront proposer un dividende en hausse d'un quart à 5,0 francs par titre.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le chiffre d’affaires des activités poursuivies a totalisé 6,53 milliards, en hausse de 19,2% sur un an, précise mercredi l’entreprise bâloise dans un communiqué. La croissance à taux de change constants (tcc) a atteint 21,7%.

Le résultat d’exploitation de base (core Ebitda) a enflé d’un quart à 2,06 milliards de francs, pour une marge afférente de 31,6%, en hausse de 1,4 point de pourcentage.

Inscrites dans les activités non poursuivies, la division dédiée aux capsules (CHI), dont Lonza veut se défaire, a vu ses ventes progresser de 3,9% (tcc) tandis que la marge opérationnelle (core Ebtida) a atteint 25,9% (+1,6 point).

Les perspectives sont positives pour l’exercice en cours et Lonza continuera de profiter du besoin des entreprises pharmaceutiques de faire évoluer leurs chaînes d’approvisionnement pour que celles-ci soient plus régionales. Le chiffre d’affaires devrait croître d’environ 11-12% à périmètre constant, mais les effets de change devraient avoir un impact négatif sur les ventes de l’ordre de 2%. La marge Ebitda de base devrait se hisser au-delà des 32%.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision