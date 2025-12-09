La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Manifestation à Berne contre les violences faites aux femmes

Keystone-SDA

Plusieurs centaines de personnes ont manifesté mardi soir sur la Place fédérale à Berne pour réclamer davantage de moyens afin de combattre la violence contre les femmes. Ce rassemblement était organisé au lendemain du refus par le Conseil national d'allouer des fonds à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les manifestants se sont retrouvés vers 18h30, par un froid vif, a constaté un journaliste de Keystone-ATS. Ils ont lancé des slogans comme «Shame on you» (Honte à vous) ou «Nous sommes là, nous faisons du bruit parce qu’on nous vole notre vie» et ont allumé des bougies.

Le rassemblement avait été organisé par un collectif féministe bernois, qui s’inquiète de la hausse des cas de violences domestiques en Suisse. Cette année, 27 féminicides ont été enregistrés dans le pays.

