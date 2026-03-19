Michelin publie une carte des plus beaux villages suisses

Keystone-SDA

Pour la première fois, Michelin publie une carte thématique des plus beaux villages de Suisse et du Liechtenstein. Le réseau regroupe 56 localités dans 19 cantons. La carte propose une sélection de 54 restaurants du célèbre guide.

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(Keystone-ATS) La carte, présentée jeudi à Neuchâtel, répertorie les plus beaux villages lacustres, viticoles, de montagne ou spirituels du pays. Elle propose également des suggestions d’itinéraires cyclables dans les Préalpes vaudoises, de croisières sur le lac de Bienne, ou encore une sélection de restaurants issus du célèbre Guide Michelin, à proximité des lieux classés.

Le chef cartographe de Michelin, Philippe Sablayrolles a fait le déplacement à Neuchâtel depuis Paris pour présenter la nouvelle collection thématique. La Ville de Neuchâtel est membre de l’association des plus beaux Villages de Suisse, à travers le village médiéval de Valangin.

Pour rejoindre le réseau, les villages doivent être particulièrement beaux et bien entretenus, et respecter les critères stricts de la charte de qualité.