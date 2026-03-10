Modification du plan directeur cantonal sous la loupe du Parlement

Keystone-SDA

Le Grand Conseil valaisan a entamé mardi l'étude de son plan directeur cantonal (PDc), notamment de ses plus de 200 amendements. Le texte sera soumis mercredi au vote des députés.

(Keystone-ATS) Dans sa forme en vigueur, le PDc est constitué de 49 fiches de coordination réparties en cinq domaines: agriculture, forêt, paysage et nature; tourisme et loisirs; urbanisation; mobilité et infrastructures de transport et approvisionnement et autres infrastructures. Ces fiches se distinguent entre fiches générales et fiches avec projets.

Pour le Conseil d’Etat, 17 fiches doivent être modifiées. Douze d’entre elles nécessitent une adoption du Grand Conseil à court terme, car elles sont indispensables aux communes dans la finalisation de leurs travaux liés à la révision globale des Plans d’affectation des zones (PAZ).

Divers domaines visés

Concrètement, les modifications proposées concernent: les vignes, les zones de constructions protégées caractéristiques du paysage; les zones de hameau; les campings, les zones d’activités économiques; les réseaux ferroviaires; l’approvisionnement en énergie et les installations solaires.

Sont également touchés par cette révision: les installations éoliennes; le transport et la distribution d’énergie; l’approvisionnement en matériaux pierreux et terreux et les décharges.

«Les mises à jour induites par cette modification partielle visent à permettre aux communes, notamment, de développer ou d’adapter leurs stratégies territoriales et de mettre à jour leurs instruments de planification», résume le Conseil d’Etat dans son message aux députés.

Une cinquantaine d’amendements traités

Selon le gouvernement «cette modification partielle doit répondre à l’adoption de nouvelles dispositions légales cantonales ou fédérales entrées en vigueur, ces dernières années. Elle vise également à répondre concrètement à des interventions parlementaires traitées lors des sessions du Grand Conseil et à de nouvelles stratégies ou Plans cantonaux.»

Les 49 premiers amendements ont été traités mardi matin par le plénum cantonal. Concernant les vignes, le Parlement a décidé de favoriser le maintien et la rénovation des guérites, en permettant une nouvelle affectation oenotouristique.

Un Plan d’affectation cantonal (PAC) devra élaborer les critères et les conditions pour définir les zones permettant de valoriser le potentiel de structures oenotouristiques.

Campings: soutien du Canton

Au chapitre des zones de constructions protégées caractéristiques du paysage, la prérogative d’informer la population des buts de conservation et de développement des paysages patrimoniaux culturels liés à la transhumance doit revenir au Canton, en collaboration avec les communes, et non à ces dernières, selon la majorité du Grand Conseil.

Au niveau des campings, le plan directeur ne contiendra pas de notion de confort pour l’accueil des touristes. Le Canton du Valais soutiendra les communes dans les démarches de planification et de mise en conformité des campings pour lesquelles elles sont compétentes.