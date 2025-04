Nucléaire iranien: discussions dans une « atmosphère constructive »

Keystone-SDA

De rares pourparlers sur le nucléaire iranien entre les Etats-Unis et l'Iran se sont achevés samedi à Oman. Téhéran a souligné une "atmosphère constructive" lors d'échanges avec Washington.

(Keystone-ATS) Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, et l’émissaire du président américain Donald Trump, Steve Witkoff, « ont échangé dans une atmosphère constructive basée sur le respect mutuel », a souligné le ministère iranien des Affaires étrangères, précisant qu’un intermédiaire omanais avait mené les discussions.

Les deux dirigeants « sont convenus de poursuivre les discussions la semaine prochaine ». MM. Araghchi et Witkoff ont échangé directement « quelques minutes », ajoute un communiqué du ministère.

Les Etats-Unis et l’Iran ont entamé samedi à des discussions aux enjeux considérables sur le programme nucléaire iranien. Cette réunion faisait suite à la menace américaine de recourir à une opération militaire en l’absence d’accord.

Affaibli par les revers infligés par Israël à ses alliés, le Hezbollah au Liban et le Hamas à Gaza, l’Iran cherche à obtenir la levée des sanctions qui étranglent son économie.

Donald Trump a adopté une politique de « pression maximale » à l’égard de l’Iran et imposé de nouvelles sanctions visant son programme nucléaire et son secteur pétrolier. Il a créé la surprise en annonçant lundi la tenue de ces discussions, après des semaines de joutes verbales entre deux pays qui n’ont plus de relations diplomatiques depuis 45 ans.