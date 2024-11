Pire récolte de blé en Suisse depuis 25 ans

Keystone-SDA

La récolte a été marquée cette année par de faibles rendements et de petites quantités pour la plupart des cultures. Les pluies abondantes ainsi que le manque de lumière ont ainsi provoqué la plus faible récolte de blé panifiable depuis 25 ans.

1 minute

(Keystone-ATS) En 2024, le blé panifiable (-31.6%), l’épeautre (-45.8%) et le seigle (-29.4%) affichent des récoltes bien inférieures à celles de l’année dernière, indique jeudi l’Organisation de la branche suisse des céréales, oléagineux et protéagineux (swiss granum). Concernant l’épeautre, il faut toutefois tenir compte du fait que la surface cultivée était inférieure d’environ 18% à celle de l’année précédente.

Au total, la récolte de cette année a débouché sur un volume de céréales panifiables de 250’773 tonnes, contre 373’136 tonnes en 2023. Il s’agit de la plus faible récolte des 25 dernières années. Les rendements moyens sont très bas pour toutes les cultures et inférieurs de plus de 30% à la moyenne des 10 dernières années.