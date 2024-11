Sion sous les étoiles accueillera les Beach Boys

Keystone-SDA

Sion sous les étoiles a dévoilé vendredi une partie de l'affiche de sa 10e édition, programmée du 15 au 19 juillet prochain. Les Beach Boys, Michel Polnareff, Santa ou encore Soprano seront notamment de la partie.

(Keystone-ATS) Parmi les groupes les plus emblématiques de l’histoire, avec plus de 100 millions d’albums vendus et des tubes comme « California dreamin' » ou « Surfin’ USA », les Beach Boys feront halte à Sion le mardi 15 juillet. Ce soir-là, les Californiens partageront l’affiche avec une autre légende, Michel Polnareff. L’auteur de « Lettre à France » ou de « La poupée qui fait non » passera par le Valais pour sa tournée d’adieux.

Plusieurs figures actuelles de la chanson francophone défileront à Sion, à l’image de Soprano, Helena ou encore Santa. Le chanteur M sera aussi de la partie avec son projet malien Lamomali, qu’il porte notamment avec Fatoumata Diawara.

Une soirée rock et metal (avec notamment Judas Priest, CoreLeoni, Eastwood) et une autre dédiée au rap (Tiakola, La Fouine, Werenoi, Slimka) sont aussi annoncées. Les Biennois de Pegasus figurent également parmi les 14 artistes annoncés vendredi, auxquels viendront encore s’ajouter sept noms.

Cette année encore, le festival comptera cinq jours, du mardi 15 au samedi 19 juillet 2025. L’open air sédunois avait attiré 59’000 festivaliers l’an dernier.