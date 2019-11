Le Prix Courage 2019 du magazine Beobachter a été remis à Iluska Grass. Cette femme de 28 ans a protégé un homme juif orthodoxe contre des néonazis qui l'ont poursuivi, insulté et lui ont craché dessus en 2015 à Zurich. Elle a aussi témoigné lors des deux procès.

La jeune femme a reçu son prix, doté de 15'000 francs, vendredi soir à Zurich. Le jury a loué son courage civil: "Elle a agi spontanément (...) et de manière réfléchie", puis a témoigné, seule, face aux juges et au principal accusé.

"Elle a empêché le pire"

Un samedi soir de début juillet 2015, Iluska Grass descend d'un bus dans un quartier du sud-ouest de la ville, où habitent de nombreux juifs orthodoxes. Elle entend des cris et court pour s'interposer entre des néonazis ivres et un homme de confession juive orthodoxe, gisant à terre et encaissant crachats, insultes antisémites et propos nazis. "Elle a ainsi empêché le pire", souligne le jury.

En 2017, le principal agresseur, un néonazi récidiviste, est condamné pour discrimination raciale et voies de fait. Deux ans plus tard, sa peine est ramenée de deux à un an de prison en appel. "Une peine bien trop clémente", déplore Iluska Grass. Et d'ajouter: "L'antisémitisme et le racisme sont intolérables."

Le choix de la lauréate du Prix Courage est le fruit d'un vote du public en ligne et d'une décision du jury. Le choix du public et celui du jury sont pondérés à raison de 50% chacun.

Carla Del Ponte a reçu son prix

La cérémonie a aussi permis de remettre à Carla Del Ponte le Prix Courage pour l'ensemble de sa carrière. La lauréate avait été annoncée en septembre dernier. Ancienne procureur générale de la Confédération, ex-procureure du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, la Tessinoise est honorée pour sa lutte contre la mafia et les criminels de guerre. Sa récompense est dotée de 10'000 francs.

