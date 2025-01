USA: le déficit commercial repart à la hausse en novembre

Keystone-SDA

Le déficit commercial des Etats-Unis est reparti à la hausse en novembre sous l'effet d'une hausse plus importante des importations, que des exportations, selon les données publiées mardi par le département du Commerce.

2 minutes

(Keystone-ATS) Le déficit des échanges des biens et services avec le reste du monde est monté en novembre à 78,2 milliards de dollars, en progression de 6,2% par rapport au mois d’octobre, dont les données ont été légèrement révisées en hausse.

La hausse est légèrement plus forte qu’attendu, puisque les analystes tablaient sur un déficit de 77,9 milliards de dollars, selon le consensus publié par briefing.com.

Sur un an, le déficit commercial américain est également en progression de 13% en novembre, soit 93,9 milliards de plus, a également précisé le département du Commerce, du fait, là encore d’une hausse bien plus marquée des importations que des exportations, en valeur.

En novembre, les exportations sont ainsi en hausse de 2,7%, soit 7,1 milliards de dollars de plus que le mois précédent.

L’augmentation du déficit concerne en particulier les biens, alors que les services restent au contraire en surplus, de quasi un milliard de dollars.

Dans le détail, les exportations de biens ont en particulier concerné les matières premières et produits pétroliers, ainsi que les pièces automobiles et les produits pharmaceutiques.

A l’inverse, les importations se sont principalement concentrées sur l’énergie, les achats de semi-conducteurs et d’avions civils, ainsi que des produits alimentaires et pièces de véhicules automobiles.

La distribution géographique du déficit commercial, pour les biens, reste globalement inchangée, le plus important restant encore lié aux échanges avec la Chine, à 25,4 milliards de dollars, en recul cependant par rapport au mois d’octobre.

L’Union européenne reste en deuxième position, avec un déficit commercial américain de 20,5 milliards de dollars, également en recul sur un mois, et se concentre toujours sur les cinq mêmes pays: l’Allemagne, la France, avec qui le déficit a augmenté, l’Irlande et l’Italie. L’excédent se creuse encore dans les échanges avec les Pays-Bas.

Enfin, les déficits avec le Mexique et le Vietnam reste toujours les plus importants, hors Chine et UE, et sont également en progression d’un mois sur l’autre.