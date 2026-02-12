15 Jahre Gefängnis nach gescheitertem Kokain-Handel im Baselbiet

Keystone-SDA

Das Baselbieter Strafgericht in Muttenz hat am Donnerstag drei Albaner zu 15-jährigen Freiheitsstrafen und ebenso langen Landesverweisen verurteilt. Sie wollten im Frühling 2022 einen Container mit einer halben Tonne Kokain in Kaffeesäcken bergen.

(Keystone-SDA) Verurteilt sind sie wegen qualifizierter Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Sie haben gemäss Anklage Anstalten getroffen, eine grosse Menge an Drogen zu besitzen und zu befördern. Ihr Versuch, auf dem Areal der Transportfirma Swissterminal in Frenkendorf BL den Container aus Brasilien finden, scheiterte trotz mehrerer Versuche. Das Transportgut kam später beim Nespresso-Werk in Romont FR zum Vorschein.

Die drei Verurteilten im Alter von 31, 34 und 32 Jahre haben bereits rund zwei beziehungsweise drei Jahre Untersuchungs- und Sicherheitshaft abgesessen. Die Staatsanwaltschaft hatte Freiheitsstrafen von über 19 Jahren gefordert, die Verteidigung hatte auf Freisprüche plädiert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.