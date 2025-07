15 Verletzte bei Flugzeugunglück in New Jersey

Keystone-SDA

Bei einem Flugzeugunglück im US-Bundesstaat New Jersey sind Medienberichten zufolge alle 15 Menschen an Bord verletzt worden. Das Kleinflugzeug sei am Flughafen Cross Keys Airport in Williamstown am Mittwochnachmittag (Ortszeit) von der Landebahn abgekommen, berichteten US-Medien unter Berufung auf die Luftfahrtbehörde FAA. Der Vorfall mit der Cessna 208B werde untersucht. Den Berichten zufolge soll es sich um ein Flugzeug handeln, das von Fallschirmspringern genutzt wird. Die Verletzten wurden demnach in ein Krankenhaus gebracht.