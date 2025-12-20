35 Prozent Frauen in Verwaltungsräten

Frauen sind in den Verwaltungsräten der 30 grössten börsenkotierten Schweizer Konzernen weiterhin in der Minderheit. Ihr Anteil liegt derzeit bei 35 Prozent, wie eine Auswertung der Nachrichtenagentur AWP zeigt. Im letzten Jahr hat sich die Zahl damit nicht verändert.

(Keystone-SDA) In den Geschäftsleitungen der Unternehmen des Swiss Leader Index (SLI) ist der Frauenanteil mit 25 Prozent tiefer. Gegenüber Anfang Jahr hat sich dieser Wert ebenfalls nicht verändert.

Im Durchschnitt erfüllen die SLI-Unternehmen damit die künftigen Vorgaben des Bundesrates bereits heute. Dieser sieht ab 2026 eine Frauenquote von 30 Prozent in Verwaltungsräten vor. Ab 2031 muss zudem jedes fünfte Geschäftsleitungsmitglied eine Frau sein.

Den höchsten Frauenanteil im Verwaltungsrat weist der Prüfkonzern SGS mit 44 Prozent auf. Es folgen der Zahnimplantatehersteller Straumann mit 43 Prozent sowie der Lebensmittelkonzern Nestlé, der Pharmakonzern Novartis, der Rückversicherer Swiss Re und die Grossbank UBS mit jeweils 42 Prozent.