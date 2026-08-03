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Acht Personen werden bei Verkehrsunfall im Kanton Schwyz verletzt

Keystone-SDA

Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen Schwyz und Sattel sind am Sonntagabend acht Personen verletzt worden. Ein neunjähriger Knabe schwebte nach dem Unfall in Lebensgefahr.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Wie die Kantonspolizei Schwyz am Montag mitteilte, ereignete sich der Unfall um 19 Uhr auf der Schlagstrasse. Ein von Sattel talwärts Richtung Schwyz fahrendes Auto fuhr in ein entgegenkommendes Motorrad und kollidierte dann frontal in einen Personenwagen, der Richtung Sattel unterwegs war.

In dem entgegenkommenden Personenwagen befanden sich nach Angaben der Polizei fünf Personen, in dem Auto, das den Unfall verursachte, zwei Personen. Insgesamt wurden fünf Personen von Helikoptern ins Spital gebracht, unter ihnen auch der Neunjährige, der lebensbedrohlich verletzt worden ist. Drei Personen wurden von Ambulanzen hospitalisiert.

Das Auto, das den Unfall verursachte, wurde von einem 68-jährigen Mann gelenkt. Wie es zu dem Unfall kam, war am Montag noch nicht geklärt, wie die Kantonspolizei mitteilte. Die Strasse war während mehreren Stunden gesperrt.

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