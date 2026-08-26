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Appenzell Ausserrhoden hebt das Feuerverbot im Wald auf

Keystone-SDA

An Grillstellen in Ausserrhoder Wäldern darf wieder gegrillt werden: Der Kanton hat das noch bestehende Feuerverbot im Wald und in der Nähe von Wäldern per Mittwochmittag aufgehoben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Regenfälle der letzten Tage und insbesondere vom Donnerstag und Freitag letzter Woche haben die Gefahr von Waldbränden stark vermindert, schreibt der Kanton am Mittwoch in einer Mitteilung. Das Ausserrhoder Amt für Raum und Wald beurteile die momentane Brandgefahr im Wald «generell nur noch als mässig».

Bereits letzte Woche hatte der Kanton das absolute Feuerverbot gelockert, das wegen der Trockenheit zwischenzeitlich gegolten hatte. Vom Mittwoch vor einer Woche bis zum 26. August mittags galt weiterhin ein Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe bis zu 50 Metern.

Auch wenn das Feuerverbot im Wald und in der Nähe von Wäldern nun ebenfalls gefallen ist, appelliert der Kanton weiterhin an «einen sorgfältigen Umgang mit Feuer». Insbesondere Feuerstellen im Wald müssten ständig überwacht und dürften nur verlassen werden, wenn sie vollständig gelöscht wurden.

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