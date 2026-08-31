Heute in der Schweiz

Das Interesse auch der internationalen Medien an neuen Informationen ist gross, zumal einige der Opfer der Schüsse in Aarau ausländische Staatsangehörige sind.

Am Montagmittag informierte die Aargauer Kantonspolizei: Nach der tödlichen Schiesserei bei einem Rave auf der Pferderennbahn in Aarau hat sie einen 43-jährigen Schweizer festgenommen. Der Mann wurde am Montag kurz vor 1 Uhr angehalten und steht unter dringendem Tatverdacht . Die Behörden gehen aktuell von einem Einzeltäter aus.

In der Nacht auf Sonntag waren kurz nach 2.30 Uhr mehrere Schüsse gefallen; eine 22-jährige Italienerin starb noch am Tatort, fünf weitere Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Bei den Verletzten handelt es sich um vier Schweizer und eine Deutsche, alle sind ausser Lebensgefahr. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um Zufallsopfer handelt.

Während der grossräumigen Fahndung wurden verschiedene Hypothesen geprüft, darunter Terroranschlag, Amoklauf oder Milieu-Abrechnung. Einen Terroranschlag bezeichnete die Polizei als unwahrscheinlich, weil die Veranstaltung zum Zeitpunkt der Schüsse bereits beendet war. Das konkrete Motiv ist weiterhin unklar. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen vorsätzlicher Tötung.

Die italienische Regierung verfolgt die Ermittlungen aufmerksam. Premierministerin Giorgia Meloni betonte ihr Vertrauen in die Schweizer Behörden, forderte aber eine rasche Aufklärung. Die Eltern der Getöteten werden von der italienischen Botschaft in der Schweiz betreut.