Ständerat lehnt Spezialfonds für Armee und Ukraine ab

Mehr Schweizer Gletscher starten in die Schmelzsaison Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die Gletscherschmelze in den Schweizer Alpen hat begonnen. Wie der Gletscherforscher Matthias Huss am Dienstag auf der Plattform X schrieb, wurde am Montag höchstwahrscheinlich der Höhepunkt der Schneeansammlung erreicht. Mehr Schweizer Gletscher starten in die Schmelzsaison

Mehr Erdbebendienst meldet Beben mit Stärke von 4,4 in der Innerschweiz Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Auf dem Pragelpass zwischen Schwyz und Glarus hat in der Nacht auf Dienstag die Erde mit einer Stärke von rund 4,4 auf der Richterskala gebebt. Das Erdbeben dürfte in der ganzen Schweiz verspürt worden sein, teilte der Schweizerische Erdbebendienst der ETH Zürich mit. Mehr Erdbebendienst meldet Beben mit Stärke von 4,4 in der Innerschweiz

Mehr Finma-Chef erwartet Kooperation und Transparenz von Banken Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Der neue Finma-Chef Stefan Walter hat seine Haltung zu bereits geforderten verschärften Aufsichtskompetenzen klar gemacht. Ein Grundsatz laute "keine Überraschungen", sagte der oberste Bankaufseher in einem Interview mit der "Neuen Zürcher Zeitung". Mehr Finma-Chef erwartet Kooperation und Transparenz von Banken

Mehr Ständerat will zusätzliche Milliarden für die Armee Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Der Ständerat will den Zahlungsrahmen für die Armee in den Jahren 2025 bis 2028 um vier Milliarden Franken auf 29,8 Milliarden Franken anheben. Beim Rüstungsprogramm möchte er 660 Millionen Franken mehr ausgeben als der Bundesrat. Mehr Ständerat will zusätzliche Milliarden für die Armee

Mehr US-Vizepräsidentin Harris an Ukraine-Konferenz auf dem Bürgenstock Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht US-Vizepräsidentin Kamala Harris nimmt an der Ukraine-Friedenskonferenz am 15. und 16. Juni auf dem Bürgenstock in Nidwalden teil. Zu ihr stossen wird laut einer Mitteilung der Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan. Mehr US-Vizepräsidentin Harris an Ukraine-Konferenz auf dem Bürgenstock

Mehr St. Galler Kantonsgericht weist Beschwerde von Brandstifter ab Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Das Kantonsgericht St. Gallen hat die Berufung eines Brandstifters abgewiesen. Der 36-Jährige wollte eine vom Kreisgericht See-Gaster angeordnete stationäre Therapie abwenden. Der Mann war selber Mitglied der Feuerwehr. Mehr St. Galler Kantonsgericht weist Beschwerde von Brandstifter ab

Mehr Baschi startet mit Motivationschub neu Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Der Basler Sänger Baschi ist nach eigenen Angaben vor allem für seine Persönlichkeit bekannt. "Mein Gesicht und mein Name sind berühmter als meine Musik", sagte er in einem Interview mit der "Berner Zeitung" vom Montag. Mehr Baschi startet mit Motivationschub neu

Mehr Fanorganisation des FC Luzern kehrt dem runden Tisch den Rücken Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die FCL-Fanorganisation USL hat den Dialog mit der Luzerner Justiz- und Sicherheitsdirektorin Ylfete Fanaj (SP) abgebrochen, weil diese Kollektivstrafen gegen Fangruppen befürworte. Die Regierungsrätin will sich dennoch darum bemühen, die USL weiterhin am runden Tisch dabei zu haben. Mehr Fanorganisation des FC Luzern kehrt dem runden Tisch den Rücken

Mehr Hooligans: Schweizer Behörden wählen die harte Gangart Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Eine neue Strategie der Schweizer Behörden gegen Gewalt im Fussball sieht teilweise Stadionschliessungen vor. Kann das funktionieren? Mehr Hooligans: Schweizer Behörden wählen die harte Gangart