Auto prallt in Malters LU in eine Mauer und fordert drei Verletzte
In der Nacht auf Donnerstag ist in Malters LU eine Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug in eine Mauer gefahren. Drei Personen wurden verletzt, eine von ihnen, eine Mitfahrerin, schwer.
(Keystone-SDA) Die 54-jährige Autofahrerin war am Mittwoch kurz vor Mitternacht auf der Luzernstrasse von Wolhusen in Richtung Luzern unterwegs. In einer Linkskurve auf Höhe der Liegenschaft Unterrengg fuhr sie geradeaus und kollidierte mit der rechten Fahrzeugseite gegen eine Steinblockmauer, wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Auto wurde daraufhin nach links abgewiesen, überquerte die Strasse und kam auf einer Wiese zum Stillstand.
Ein Mitfahrer erlitt beim Unfall erhebliche Verletzungen, die Fahrerin und ein weiterer Mitfahrer wurden leicht verletzt.
Eine Atemalkoholprobe bei der Lenkerin ergab einen Wert von umgerechnet 0,54 Promille. Die Polizei nahm der Frau den Führerausweis ab. Das Fahrzeug erlitt Totalschaden, wie es weiter hiess.