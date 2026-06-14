Autofahrer prallt nach Flucht vor Polizei in Belper Gartenmauer

Keystone-SDA

Ein Autofahrer hat sich am Sonntagmorgen bei einem Selbstunfall in Belp BE verletzt, nachdem er vor einer Polizeikontrolle geflüchtet war. Auf der Flucht beging der Lenker laut der Kantonspolizei Bern mehrere schwere Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz.

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(Keystone-SDA) Eine Patrouille wollte das Auto um etwa 06.40 Uhr in Belp kontrollieren, weil ihr die Fahrweise aufgefallen war. Darauf beschleunigte der Mann. Die Flucht führte über Kehrsatz nach Wabern und wieder zurück nach Belp BE.

Die Polizei verlor wegen der hohen Geschwindigkeit zeitweise den Sichtkontakt. Schliesslich prallte der Wagen gegen eine Gartenmauer, worauf der verletzte Lenker ins Spital gebracht wurde. Die Polizei ermittelt.