Axpo stellt Blockheizkraftwerk in Aarberg auf Biogas um

Keystone-SDA

Der Energiekonzern Axpo hat die neue Biogasaufbereitungsanlage Aarberg in Betrieb genommen. Damit beliefert Axpo nun Energie Wasser Bern (EWB) mit Biomethan.

(Keystone-SDA) Das bisherige Blockheizkraftwerk wurde durch eine moderne Biogasaufbereitungsanlage ersetzt, wie Axpo am Donnerstag mitteilte. Dabei wird aus regionalem Grüngut Biomethan. Die EWB nimmt das gesamte produzierte Biomethan ab. Die Einspeisung erfolge über die lokale Gasleitung der Seelandgas AG.

In der Vergärungsanlage werden den Angaben nach jährlich rund 20’000 Tonnen Biomasse aus der Region zu Strom und Naturdünger verarbeitet. Bisher wurde das dabei entstehende Biogas vor Ort in einem Blockheizkraftwerk (BHKW) zur Stromerzeugung genutzt.

