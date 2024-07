Bauarbeiter stirbt bei Unfall in Rüschlikon ZH

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) In Rüschlikon ZH ist am Dienstagmorgen ein Bauarbeiter in einer Baugrube von einer Erdwand verschüttet worden. Der 53-Jährige erlag wenig später im Spital seinen schweren Verletzungen

Gegen 9.30 Uhr waren zwei Bauarbeiter in einer etwa drei Meter tiefen Baugrube mit Abspitzarbeiten an einer Mauer beschäftigt, wie die Kantonspolizei Zürich am Dienstag mitteilte. Plötzlich rutschte eine seitliche Erdwand ab und begrub einen der beiden Männer teilweise unter sich.

Der Verunfallte wurde durch Arbeitskollegen und die Rettungskräfte befreit. Nach der medizinischen Erstversorgung am Unfallort wurde der 53-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Spital gefahren, wo er seinen schweren Verletzungen erlag.

Die genauen Umstände des Unfalls sind Gegenstand der Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich und der Staatsanwaltschaft.