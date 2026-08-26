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Benzinpreise sinken wieder

Keystone-SDA

Tanken ist in der Schweiz wieder etwas günstiger geworden. Seit vergangener Woche sind die Treibstoffpreise um zwei Prozent gesunken.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Der Durchschnittspreis für einen Liter Bleifrei 95 liegt laut am Mittwoch publizierten Angaben des Touring Club Schweiz (TCS) neu bei 1,98 Franken nach 2,02 Franken am vergangenen Donnerstag. Der Preis für Bleifrei 98 ging auf 2,09 Franken von 2,13 Franken zurück. Und Diesel kostet im Schnitt 2,23 Franken je Liter, nach zuvor 2,27 Franken.

Die aktuellen Preise bewegen sich damit aber weiterhin auf einem hohen Niveau. Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar 2026 verteuerten sich Benzin und Diesel um rund 14 bis 18 Prozent.

Allerdings blieben die Preise unter den Rekordständen nach dem russischen Angriff auf die Ukraine im Jahr 2022. Damals kostete Bleifrei 95 zeitweise mehr als 2,30 Franken je Liter.

Die Treibstoffpreise in der Schweiz hängen laut dem TCS hauptsächlich von den Produktpreisen an der Börse Rotterdam, dem Kurs des US-Dollars und den Frachttarifen für die Rheinschifffahrt ab. Zuletzt sorgte das extreme Niedrigwasser am Rhein für deutlich höhere Transportkosten für Treibstoffe in die Schweiz. Ein weiterer Grund für die derzeit hohen Preise sind laut Experten die durch den Iran- und Ukraine-Krieg zerstörten Raffineriekapazitäten.

Der TCS erhebt die Preise in unregelmässigen Abständen auf Basis von Stichproben. Die tatsächlichen Preise können je nach Region und Tankstelle variieren.

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