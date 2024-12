Bericht: Unveröffentlichte Michael-Jackson-Songs gefunden

Keystone-SDA

In einem Lagerraum in Südkalifornien sind bisher unveröffentlichte Aufnahmen von Popstar Michael Jackson (1958 - 2009) entdeckt worden, wie US-Medien berichteten.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Gregg Musgrove, ein früherer Streifenpolizist, stiess demnach auf Musikkassetten und DAT-Bänder mit zwölf Aufzeichnungen. Der «King of Pop» soll diese um 1990 herum, vor der Veröffentlichung seines Albums «Dangerous», aufgenommen haben.

Der Lagerraum habe früher dem ehemaligen Musikproduzenten Bryan Loren gehört, der zeitweise mit Jackson arbeitete, teilte Musgrove, der das Lager ankaufte, dem Branchenblatt «Hollywood Reporter» mit.

«Gänsehaut» beim Anhören

Bei seinen Nachforschungen zu den Tonaufzeichnungen habe er Fanseiten besucht und sei auf Gerüchte gestossen, dass einige dieser Songs existierten. Andere dagegen seien nie öffentlich aufgetaucht, sagte Musgrove laut «Hollywood Reporter». Beim Anhören der Bänder habe er Gänsehaut bekommen. Jackson habe in den Aufzeichnungen teilweise auch über die Songaufnahmen gesprochen. Einen Song mit dem Titel «Truth on Youth» soll der Popstar mit dem Rapper LL Cool J aufgenommen haben. Der Rapper hatte in früheren Interviews über gemeinsame Aufnahmen mit Jackson gesprochen.

Schlechte Aussichten für Jackson-Fans

Dem Bericht zufolge wandte sich Musgrove mit seinem Anwalt an den Jackson-Nachlass. Zu einem Ankauf der Bänder sei es aber nicht gekommen, hiess es. Auf Anfrage des «Hollywood Reporter» teilten die Nachlassverwalter dem Blatt mit, dass sie im Besitz der Originalaufnahmen zu diesen Songs seien. Sie verfügten über alle Rechte. Eine Veröffentlichung der Musikaufzeichnungen auf den Kassetten sei damit nicht erlaubt.

Der materielle Wert des Fundes ist somit schwer abzuschätzen. Musgrove denke darüber nach, die Bänder einem Auktionshaus zu übergeben, schreibt der «Hollywood Reporter». Ein Privatsammler könnte sich dafür interessieren.

Jackson, der durch Hits wie «Billie Jean», «Beat It» und «Thriller» weltberühmt wurde, starb 2009 an einer Überdosis des Narkosemittels Propofol. Er wurde 50 Jahre alt.