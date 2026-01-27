Bernisch-brasilianische Wirtschaftszusammenarbeit trägt Früchte

Keystone-SDA

Seit 2025 pflegen der Kanton Bern und der brasilianische Bundesstaat Santa Catarina eine Zusammenarbeit. Nun trägt sie erste Früchte: in Bern siedelt sich ein auf die Nanoverkapselung spezialisiertes brasilianisches Unternehmen an.

(Keystone-SDA) Nanovetores aus Florianopolis verkapselt aktive Wirkstoffe, die in der Kosmetik- und Pharmaindustrie eingesetzt werden, wie aus einer Mitteilung der kantonalen Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion vom Dienstag hervorgeht.

Die Ansiedlung des Unternehmens wurde mit Unterstützung der Greater Geneva Bern area, der gemeinsamen Standortförderung der Kantone Bern, Genf, Waadt, Freiburg und Neuenburg im Ausland, realisiert.

Am 27./28. Januar trifft sich der bernische Wirtschaftsdirektor Christoph Ammann mit der Vizegouverneurin von Santa Catarina, Marilisa Boehm, im Switzerland Innovation Park in Biel.

Bern und Santa Catarina wollen gemeinsam Investitionen, Exporte und den technologischen Austausch fördern. Santa Catarina ist laut Mitteilung eine wirtschaftlich dynamische Region in Südbrasilien mit Schwerpunkten in Technologie, Agroindustrie und Tourismus.

Im März plant die Standortförderung Kanton Bern eine Gegenvisite nach Santa Catarina. Das kürzlich unterzeichnete Freihandelsabkommen zwischen der Schweiz und dem Mercosur verleihe dieser Mission zusätzliche Bedeutung und eröffne neue Perspektiven auf dem brasilianischen Markt, schreibt die kantonale Direktion.