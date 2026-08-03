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Betrunkener Motorradfahrer verunfallt in Erstfeld UR

Keystone-SDA

Ein Motorradfahrer ist am Sonntagabend in Erstfeld geradeaus durch einen Kreisel in den Randstein der Kreiselmitte gefahren und gestürzt. Er wurde erheblich verletzt und deswegen von einer Ambulanz ins Kantonsspital gebracht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Wieso der 55 Jahre alte Motorradfahrer verunfallte, ist gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Uri vom Montag «nicht abschliessend» geklärt. Fest steht aber, dass der Zweiradfahrer alkoholisiert war: Der Atemalkoholtest ergab umgerechnet einen Wert von 1,44 Promille. Er musste den Führerausweis abgeben.

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