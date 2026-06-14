Bezirk Schwyz kann Hochwasserschutz in Alpthal verbessern

Keystone-SDA

Nach starken Niederschläge sollen die Bäche rund um Alpthal SZ das Dorf nicht mehr überschwemmen. Die Stimmberechtigten des Bezirks Schwyz haben Ausgaben von 4,6 Millionen Franken für Hochwasserschutzmassnahmen bewilligt.

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(Keystone-SDA) Die Zustimmung fiel mit einem Ja-Stimmenanteil von 81,5 Prozent (5588 Ja- zu 1270 Nein-Stimmen) deutlich aus. 64 Prozent der Stimmberechtigten nahmen an der Urnenabstimmung teil, wie aus dem Abstimmungsprotokoll hervorgeht.

Bei dem Hochwasserschutzprojekt geht es um die Bäche Karlismattbach, Mattlibach, Hochweidbach und Geissbergbach, wie der Bezirk vor der Abstimmung mitgeteilt hat. Geschiebesammler, Schwemmholzrechen, angepasste Durchlässe und Brücken, ökologische Aufwertungen der Gerinne sowie ein Überlastkorridor sollen dazu beitragen, dass das Wasser bei Unwettern besser abfliessen kann.

Bund und Kanton beteiligen sich an den Schutzmassnahmen. Netto sollen dem Bezirk nur Kosten von 2,2 Millionen Franken verbleiben. Die Bauarbeiten sollen bis Ende 2027 abgeschlossen sein.

Die Stimmbevölkerung des Bezirks sagte zudem Ja zum Erwerb eines Grundstücks in Ingenbohl als Realersatz für Wasserbauprojekt. Die Zustimmung zur Ausgabe von rund 324’000 Franken lag bei 72,7 Prozent.