Das Casino Frauenfeld kann dank Millionenkredit saniert werden

Keystone-SDA

Die Stimmberechtigten von Frauenfeld haben am Sonntag einem Kredit über 19,5 Millionen Franken für die Sanierung des Casinos Frauenfeld zugestimmt. Das Gebäude, das unter anderem für Konzerte und Bankette genutzt wird, soll 2031 wiedereröffnet werden.

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(Keystone-SDA) 6832 Personen stellten sich hinter den Kredit, 1969 waren dagegen. Damit sagte die Frauenfelder Stimmbevölkerung mit 77,6 Prozent Ja. Die Stimmbeteiligung lag bei 55,9 Prozent, wie die Stadt am Sonntag in einem Communiqué schrieb.

Letztmals war das Casino in den Jahren 2000/2001 im grösseren Umfang saniert worden. Die Gebäudetechnik ist mittlerweile nicht mehr zeitgemäss und es braucht Verbesserungen an der Statik, hiess es im Vorfeld im Abstimmungsedikt. Betroffen seien insbesondere die Gebäudehülle, die Erdbebensicherheit, der Brandschutz sowie die veraltete Haus- und Bühnentechnik.

Um die Brandschutzvorschriften noch einhalten zu können, war der Betrieb seit dem 1. Januar 2026 stark eingeschränkt. 2023 hatte die Frauenfelder Stimmbevölkerung einen Verkauf der stadteigenen Liegenschaft abgelehnt.