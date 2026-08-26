Das Urteil im Prozess um FCZ-Fans in Winterthur folgt morgen
Der Prozess gegen zwei FCZ-Fans in Winterthur ist in diesen Minuten zu Ende gegangen. Das Gericht wird das Urteil am Donnerstag, 14 Uhr verkünden. Sie erhalten heute Nachmittag noch eine Zusammenfassung der Verhandlung im RDZ.
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