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Deutliches Nein zum Umbau der Sichternstrasse in Liestal

Keystone-SDA

Die Liestaler Stimmbevölkerung hat am Sonntag die Gemeindeinitiative für den Umbau der Sichternstrasse klar abgelehnt. Dies teilte die Stadt mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Initiative wurde mit 61,4 Prozent der Stimmen abgelehnt, wie es heisst. 3060 Personen stimmten dagegen, 1925 dafür. Die Stimmbeteiligung habe bei 53,6 Prozent gelegen.

Die Initiative verlangte den Umbau der kürzlich eingeweihten Begegnungszone beim Bahnhof, wie die Stadt schreibt. Der Stadtrat sollte dazu eine Kreditvorlage ausarbeiten. Mit dem geforderten Fussgängerstreifen hätte das Tempo erhöht werden müssen.

Der Stadtrat sieht sich gemäss Mitteilung davon bestätigt, dass die Begegnungszone mit Tempo 20 den besten Schutz biete, vor allem für die schwächsten Verkehrsteilnehmenden.

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