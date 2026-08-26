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Dutzende Migranten in Lastwagen in Paris gefunden

Keystone-SDA

Einsatzkräfte in Paris haben 58 Migranten in einem geparkten Lastwagen entdeckt. Das Fahrzeug stand nachts ohne Fahrer am Rand der französischen Hauptstadt, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Zum Gesundheitszustand der Menschen machte die Behörde keine Angaben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Ermittler versuchen nun herauszufinden, ob die Menschen von einem organisierten Schleuser-Netzwerk an einen bestimmten Ort gebracht werden sollten.

Die Pariser Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung zum Verdacht der bandenmässigen Beihilfe zur illegalen Einreise, des illegalen Verkehrs oder Aufenthalts von Ausländern in Frankreich ein. Französischen Medienberichten zufolge befanden sich auch Kinder und Frauen in dem Lastwagen. Demnach kamen 26 Migranten ohne Aufenthaltstitel in Gewahrsam.

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