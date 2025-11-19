Einfamilienhaus in Entlebuch LU brennt vollständig ab

Keystone-SDA

In der Nacht auf Mittwoch ist in Entlebuch ein Einfamilienhaus vollständig niedergebrannt. Eine Person wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital geflogen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Meldung über einen Brand im Gebiet Schwändi in Entlebuch ging laut der Mitteilung der Luzerner Polizei am Mittwoch kurz vor 01.00 Uhr ein. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Einfamilienhaus bereits in Flammen und brannte wenig später vollständig aus. Die Feuerwehren Entlebuch-Hasle und Wolhusen konnten ein Übergreifen des Feuers auf weitere Gebäude verhindern, hiess es am Mittwoch.

Ein Bewohner musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung mit einem Helikopter ins Spital gebracht werden. Fünf Anwohner wurden vor Ort medizinisch kontrolliert, benötigten laut der Polizei jedoch keine medizinische Betreuung.

Die Brandursache ist offen und wird untersucht.