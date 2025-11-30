The Swiss voice in the world since 1935
Ergebnisse aus dem Kanton Appenzell Ausserrhoden

Die detaillierten Ergebnisse der kantonalen Abstimmungen aus dem Kanton Appenzell Ausserrhoden (AR)

(Keystone-SDA) Kantonsverfassung Vorlage A ohne kantonales Ausländerstimmrecht: JA

Ja-Anteil: 77,82 Prozent (13’891 Stimmen) Nein-Anteil: 22,18 Prozent (3960 Stimmen) Stimmbeteiligung: 50,16 Prozent Kantonsverfassung Vorlage B mit kantonalem Ausländerstimmrecht: NEIN

Ja-Anteil: 27,22 Prozent (4798 Stimmen) Nein-Anteil: 72,78 Prozent (12’831 Stimmen) Stimmbeteiligung: 50,16 Prozent Stichfrage Vorlage A oder Vorlage B?: VORLAGE A

