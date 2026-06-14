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Ergebnisse aus dem Kanton Basel-Landschaft

Die detaillierten Ergebnisse der kantonalen Abstimmungen aus dem Kanton Basel-Landschaft (BL)

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Verfassungsinitiative Zämme in Europa: JA

Ja-Anteil: 53,73 Prozent (53’656 Stimmen) Nein-Anteil: 46,27 Prozent (46’197 Stimmen) Stimmbeteiligung: 54,17 Prozent Gesetzesinitiative Energiepolitik nur mit der Bevölkerung: NEIN

Ja-Anteil: 44,40 Prozent (44’457 Stimmen) Nein-Anteil: 55,60 Prozent (55’661 Stimmen) Stimmbeteiligung: 54,13 Prozent Neue Ortsdurchfahrt Birsfelden: JA

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