Fahrzeuglenker flieht nach Unfall mit Velofahrerin in Winterthur

Keystone-SDA

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Eine 59-jährige Velofahrerin ist am Mittwochmorgen in Winterthur wegen eines abrupt abbiegenden Fahrzeugs gestürzt und verletzt worden. Die Lenkerin oder der Lenker des Fahrzeugs fuhr weiter, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

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(Keystone-SDA) Die Verletzte musste mit derzeit unbekannten Verletzungen ins Spital gebracht werden, teilte die Stadtpolizei Winterthur mit. Der Unfall ereignete sich kurz vor 7.45 Uhr auf der Schaffhauserstrasse stadteinwärts.

Die Polizei sucht die Lenkerin oder den Lenker des dunklen Fahrzeugs sowie Zeugen.