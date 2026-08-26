FCZ-Fans schweigen am Bezirksgericht Winterthur

Keystone-SDA

Teilen

Die beiden Fans des Fussballclub Zürich haben am Bezirksgericht Winterthur zu den Vorfällen in Rickenbach geschwiegen. Sie sollen Teil eines Mobs gewesen sein, der am 16. Oktober 2024 Fans der verfeindeten Grasshoppers Zürich angegriffen hatte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Hemd statt Südkurve-Hoodie, Schweigen statt Fangesänge: Die 37 und 28 Jahre alten Stadtzürcher zeigten sich an der Verhandlung am Mittwoch zurückhaltend.

Wie der Richter sagte, führte eine DNA-Spur an einer verlorenen Ricola-Verpackung zum 28-Jährigen. Der 37-Jährige soll mittels Videoaufnahmen identifiziert worden sein. Kappe, Trainerhose und Schuhe, welche die Polizei bei ihm fand, entsprächen denen, die auf dem Video zu sehen seien. Das Video der Überwachungskamera zeige auch, dass die 50 bis 60 Männer, die in die Turnhalle stürmten, einheitlich gekleidet und maskiert gewesen seien.

Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden vor, zusammen mit dem Mob gewaltsam ein Banner geklaut zu haben, das die gerade mal neun GC-Fans für ihre Choreo beim anstehenden Derby nutzen wollten.