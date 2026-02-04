Freiburger Verkehrsbetriebe verzeichnen 2025 Fahrgastrekord

Keystone-SDA

Die Freiburger Verkehrsbetriebe (TPF) haben 2025 einen neuen Fahrgastrekord verzeichnet. Sie beförderten in ihren Zügen und Bussen rund 39,5 Millionen Fahrgäste. Das entspricht einem Anstieg von knapp 1 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie die TPF am Mittwoch bekanntgaben.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Der Rekord kröne das 25-Jahre-Jubiläum und zeuge von der Attraktivität des öffentlichen Verkehrs, schrieben die TPF in einer Mitteilung. Das Unternehmen beförderte zum vierten Mal in Folge eine Rekordzahl an Fahrgästen.

Der im Vergleich zu den Vorjahren moderatere Anstieg im Jahr 2025 führen die TPF hauptsächlich auf eine Änderung bei der Einführung des Fahrplans zurück. Die SBB übernahmen die Linie S40 zwischen Freiburg und Romont. Ohne diese Übertragung wäre die Marke von 40 Millionen Fahrgästen überschritten worden, wie die TPF weiter schrieben.

Insgesamt beförderten die Züge der TPF 7,2 Millionen Personen, was einem Rückgang von 10,1 Prozent gegenüber 2024 entspricht. Dies hängt mit der Veräusserung des Betriebs der Linie S40 zusammen. Auf der Strecke werden jährlich rund 1,2 Millionen Fahrgäste befördert.

Die achtwöchige Unterbrechung des Zugverkehrs zwischen Freiburg und Bern zwischen Juni und August aufgrund von SBB-Bauarbeiten wirkte sich auf die Fahrgastzahlen der Linien RE2/RE3 (Broc-Chocolaterie-Freiburg-Bern/Schmitten) aus. Sie verzeichneten ein Fahrgastaufkommen von -1,7 Prozent.

Die anderen Linien verzeichneten einen Anstieg der Fahrgastzahlen, wie aus der Mitteilung weiter hervorging. Der Übergang zum Halbstundentakt zwischen Freiburg und Neuenburg hatte einen Anstieg der Fahrgastzahlen auf den Linien S20 und S21 von 2,6 Prozent zur Folge.

Im Jahr 2025 stiegen rund 32 Millionen Menschen in die Busse der TPF ein. Dies entspricht einem Plus von 3,9 Prozent. Am stärksten war der Anstieg der Fahrgastzahlen in den städtischen Netzen von Mobul in Bulle (+16,6 Prozent) und im Grossraum Freiburg (+4,1 Prozent).