Bild des Tages
Hier ist das neue Wartungsdepot der Schweizerischen Bundesbahnen zu sehen, das derzeit in Arbedo-Castione im Kanton Tessin gebaut wird.
Meistgelesen
Fünfte Schweiz
Meistdiskutiert
In Übereinstimmung mit den JTI-Standards
Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch