Die Woche in der Schweiz

Die Schweizer Regierung verstärkt ihre Bemühungen zur Bekämpfung von Hitze und Dürre , doch linke Parteien bezeichnen dies als «völlig unzureichend».

Um Wäldern bei der Anpassung an den Klimawandel zu helfen und landwirtschaftliche Betriebe zu unterstützen, wurden mehr als 70 Millionen Franken bereitgestellt, wie Umweltminister Albert Rösti am Mittwoch mitteilte. Die Regierung schlägt vor, die gestrichenen Forstsubventionen von 17,5 Millionen Franken im nächsten Jahr wieder einzuführen. Zusätzlich sollen die zinslosen Darlehen an von der Dürre betroffene Landwirtschaftsbetriebe in diesem Jahr einmalig um 54 Millionen Franken erhöht werden.

«Die Regierung hat die Situation von Anfang an sehr ernst genommen», entgegnete Rösti Kritikerinnen und Kritikern, die ihm und der Regierung im Lauf des Sommers und mehrerer Hitzewellen Untätigkeit vorgeworfen hatten. Das Innendepartement prüfe nun, wie die öffentliche Gesundheit trotz steigender Temperaturen geschützt werden kann.

Rösti machte jedoch auch deutlich, dass es nicht Aufgabe der Regierung sei, Klimaanlagen in Spitälern und Schulen zu installieren oder versiegelte Dorfplätze in Grünflächen umzuwandeln. «Das ist Sache der Gemeinden und lokalen Behörden», sagte er.

Der Tages-Anzeiger schrieb, dass die Massnahmen der Regierung beim bürgerlichen Lager voraussichtlich gut ankommen dürften, das links-grüne Lager jedoch enttäuscht bleiben werde. Tatsächlich wirft die Sozialdemokratische Partei (SP) der Regierung vor, «Klientelismus zugunsten des Agrarsektors zu betreiben», und erklärte, die am Mittwoch vorgestellten Massnahmen seien «völlig unzureichend». Die Grünen bedauerten das Fehlen von Massnahmen für Kranke, ältere Menschen und Kinder, deren Gesundheit ihrer Ansicht nach durch die Hitze leidet. Aus Sicht der Grünen wären zudem deutlich mehr Massnahmen zur Bekämpfung der Ursachen der globalen Erwärmung nötig.