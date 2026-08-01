Die Woche in der Schweiz

Die Weltmeisterschaft ist zwar bereits vor zwei Wochen zu Ende gegangen, doch die FIFA, der in Zürich ansässige Weltfussballverband, und ihr umstrittener Präsident Gianni Infantino sorgten auch diese Woche für Schlagzeilen.

Am Montag wandte sich Infantino über die sozialen Medien an seine Kritiker. Er forderte sie auf, «zu meditieren, zu beten oder ein Fussballspiel anzuschauen», anstatt «Hass und falsche Gerüchte» über seine Führung, die FIFA und die Weltmeisterschaft zu verbreiten.

Einen Tag später kündigte er an, die FIFA plane die Gründung einer Tochtergesellschaft im Wert von 20 Milliarden US-Dollar (16,25 Milliarden Franken), die künftig die Weltmeisterschaft und weitere FIFA-Wettbewerbe organisieren soll. Externen Investoren sollen Beteiligungen von bis zu 20 Prozent angeboten werden. Die Ankündigung löste weltweit heftige Reaktionen aus. Die UEFA, der ebenfalls in der Schweiz ansässige Dachverband des europäischen Fussballs, warf der FIFA vor, die «Seele» des Sports zum Verkauf anzubieten. Berichten zufolge erwägt die UEFA zudem einen Boykott der Weltmeisterschaft.

Auch Schweizer Fussballfans diskutierten diese Woche darüber, was hätte sein können. Das in Zürich ansässige International Football Association Board (IFAB) bestätigte, dass der Schweizer Stürmer Breel Embolo im WM-Viertelfinal gegen Argentinien nicht vom Platz hätte gestellt werden dürfen.

Wie das IFAB am Montag mitteilte, kann der Video-Assistent (VAR) derzeit nicht eingreifen, wenn irrtümlich eine Gelbe Karte gezeigt wurde. Der argentinische Spieler Leandro Paredes hatte in der 72. Minute zunächst eine Gelbe Karte für ein Foul an Embolo erhalten. Weil Embolo die Aktion jedoch offensichtlich simuliert hatte, griff der VAR unter Berufung auf die sogenannte Verwechslungsregel ein. Die Verwarnung wurde daraufhin von Paredes auf Embolo übertragen, der bereits mit Gelb belastet war und deshalb des Feldes verwiesen wurde. In Unterzahl hielt die Schweiz bis in die Verlängerung durch, bevor sie mit 1:3 verlor.

Für zusätzliche Verwirrung sorgte die FIFA mit der Erklärung, sie teile die Einschätzung des IFAB nicht. Der Weltverband argumentierte, die Auslegung der sogenannten Fehlerkorrektur-Regel sei während der gesamten Weltmeisterschaft einheitlich angewendet worden.